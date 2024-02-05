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Ледовая скульптура

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2024
На два дня в центре Перми для катания закроют главный ледовый городок города
5 февраля, 14:55
2023
Вместо рухнувшей скульптуры «300 П» на пермской эспланаде появится «Сердце Пармы»
Увидеть новую инсталляцию можно уже 3 февраля.
31 января 2023, 04:27
2022
«Зимние» скульпторы первыми поздравят Пермь с 300-летием
В январе в столицу края приедут чемпионы прошлых лет, чтобы создать работы, посвященные главной теме Кубка этого года – грядущему юбилею Перми.
14 ноября 2022, 07:03

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