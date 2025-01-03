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Ледовый каток

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2025
Пермь едва не попала в ТОП-3 по дороговизне услуг катков в России
3 января, 09:33
2024
Сегодня и завтра каток на пермской эспланаде работать не будет
31 декабря 2024, 08:52
В Перми завершается проект «Ледовый сезон»
Благодаря ему воспользоваться муниципальными катками удалось 18 тысячам человек
6 марта 2024, 04:55
2023
Где можно покататься на коньках в Перми этой зимой
С зимними холодами в нашу жизнь возвращаются такие традиционные зимние забавы, как катание на коньках. Узнали, где можно прокатиться на коньках в Перми.
13 декабря 2023, 10:16
2012
Уже 24 декабря в Перми будет открыт бесплатный каток перед Театром-Театром
Каток займет площадь почти 4 тысячи квадратных метров.
15 декабря 2012, 08:51

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