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Легкая атлетика

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2024
Пермячка за сутки пробежала более 224 километров
6 октября, 10:50
Самым юным спортсменом Пермского марафона стал 9-месячный мальчик
7 сентября, 13:28
Видео. Пермский спортсмен Евгений Торсунов установил личный рекорд на Паралимпиаде в Париже
7 сентября, 11:14
Пермский паралимпиец не смог завершить уже второй забег в Париже
2 сентября, 13:18
Пермский паралимпиец сошел с дистанции в Париже
30 августа, 10:24
Видео. Пермячка выполнила олимпийский норматив на Чемпионате России по легкой атлетике
17 августа, 05:45
Пермяк Владимир Никитин стал 25-кратным чемпионом России
15 августа, 14:35
Пермский легкоатлет показал лучший результат сезона
Константин Холмогоров побеждает на дистанции 800 метров во всероссийском старте «Путь к Олимпу» серии «Королева спорта».
28 июля, 05:07
Пермяк Станислав Угрин стал серебряным призёром Кубка России по легкой атлетике
До этого пермские спортсмены уже взяли три золотых медали.
9 июля, 13:41
Екатерина Ивонина была лучшей на дистанции 3 тысячи метров с препятствиями
8 июля, 15:46
Пермский бегун завоевывает «серебро» на Играх БРИКС в Казани
В своем забеге Константин Холмогоров был первым.
16 июня, 14:24
Пермские спортсмены принесли сборной две золотых медали Игр БРИКС
Екатерина Ивонина и Владимир Никитин были лучшими на своих дистанциях
16 июня, 03:56
Шесть пермских легкоатлетов отобрались на Игры стран БРИКС
Таковы результаты командного чемпионата России, завершившегося в Сочи.
24 мая, 15:33
2023
Легкоатлет из Прикамья Евгений Торсунов удостоен Национальной спортивной премии
Спортсмен — чемпион Паралимпийских игр 2020 года.
1 декабря 2023, 16:29
Территория бывшего стадиона «Молот» перешла в собственность Пермского края
Там хотят создать легкоатлетический кластер.
20 ноября 2023, 12:18
Видео. Пермяк одержал победу в Московском марафоне и установил рекорд страны
Владимир Никитин пробежал 10 км за 28 минут.
17 сентября 2023, 12:04
Владимир Никитин стал дважды чемпионом России, выиграв забег на 10 тысяч метров
До этого пермский спортсмен был лучшим на дистанции 5 тысяч метров.
6 августа 2023, 07:23
Пермячка Екатерина Ивонина стала чемпионкой России в беге на 3000 метров
Это уже третье золото прикамских легкоатлетов.
6 августа 2023, 03:02
Пермяк Владимир Никитин завоевал золотую медаль Чемпионата России на 5000 метров
Турнир проходит в Челябинске.
3 августа 2023, 13:48
Владимир Никитин вновь с «золотом». На сей раз на «Мемориале им. братьев Знаменских»
Пермский бегун был лучшим на дистанции в 1500 метров.
10 июня 2023, 18:18

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