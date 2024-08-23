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Ленинский район

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2024
Этой осенью в Перми высадят яблони, тополя и ивы
Цена контракта — 4 млн 187 тыс. рублей.
23 августа 2024, 06:17
Власти Перми потратят 18,5 миллионов на облагораживание 29 скверов
Подрядчик заменит урны и скамейки по всему городу.
5 августа 2024, 10:25
Назначены главы Свердловского и Ленинского районов Перми
Они уже приступили к работе в статусе исполняющих обязанности.
29 июля 2024, 08:23
Главой Ленинского района может стать топ-менеджер «Еврохима»
Центральный район Перми возглавит вологжанин Константин Дароватовский.
25 июля 2024, 08:06
За шесть месяцев 2024 года улицы Перми очистили от 2,7 тысячи незаконных граффити
Размещение изображений на зданиях возможно в специально отведенных для этого местах и с согласия владельца.
4 июля 2024, 04:36
В полиции назвали самый опасный район Перми
С начала года в Перми было совершено 8037 преступлений.
4 июля 2024, 02:43
Бывший глава Ленинского района Перми официально руководит Соликамским округом
Он сменил на этом посту Сергея Матвеева.
25 июня 2024, 10:53
«Мы не прощаемся». Глава администрации Ленинского района подтвердил свой уход с поста
По неофициальной информации, чиновник может возглавить Соликамский округ.
21 июня 2024, 10:28
Глава Ленинского района Перми Александр Русанов уйдет в отставку 22 июня
Чиновник может занять пост главы Соликамска.
17 июня 2024, 09:54
Надежда Агишева может вернуться в Пермскую городскую Думу
Политик пока скромно оценивает шансы на довыборы по Ленинскому району.
6 июня 2024, 09:39
В Перми рядом с Центральным колхозным рынком планируется снести киоски
Собственники НТО получили уведомления с требованием добровольного демонтажа.
6 июня 2024, 05:22
В Дзержинском районе Перми затопило детский садик «Уральские Самоцветы»
Последствия потопа устраняются.
27 мая 2024, 06:36
Новой главой департамента культуры Перми станет пиарщица Анастасия Хорошева
Нынешний глава департамента покинет администрацию Перми в конце мая.
15 мая 2024, 11:15
Стало известно, когда в Перми заработают фонтаны
Всего в Перми насчитывается 13 фонтанов.
24 апреля 2024, 10:21
У Центрального рынка в Перми снесут три незаконных киоска
По мнению районной администрации, павильоны являются самовольными постройками.
19 апреля 2024, 09:48
Полиция не нашла нарушений в работе скандального пермского секс-отеля
Просьба провести проверку заведения поступило от администрации города.
12 апреля 2024, 07:41
Власти Перми требуют от автохолдинга снести здание в Камской долине
По мнению администрации Ленинского района, здание является самовольной постройкой.
26 марта 2024, 13:10
Стало известно, в каких районах Перми пройдут плановые отключения холодной воды
В конце марта и начале апреля в городе продолжат ремонтировать водоводы.
26 марта 2024, 05:27
Власти Перми выделят 11 млн рублей на борьбу с нелегальными ямами
Нелегальные смотровые и овощные ямы появились после сноса самовольно установленных гаражей.
14 марта 2024, 07:08
2014
Главой Ленинского района официально стал Сергей Романов
Депутаты утвердили кандидатуру, внесенную администрацией Перми. Одной из главных задач Романова станет приведение в порядок района вокруг Центрального рынка.
22 апреля 2014, 06:00

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