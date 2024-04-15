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Лента

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Апрель
Лента приостановила закупку кормов для животных «Mars». Чем это грозит пермякам?
15 апреля, 06:03
В Перми цена десятка яиц опустилась ниже 100 рублей
8 апреля, 09:19
Февраль
«Лента» начала проверку филиалов в Прикамье из-за металлической стружки в сыре
28 февраля, 05:15
Октябрь 2023
Федеральный ритейлер «Лента» купил екатеринбургскую «Монетку». Что будет с магазинами
17 октября 2023, 07:28
Август 2023
В Перми за полцены распродают товары в пяти «Семьях» из-за закрытия. Адреса
25 августа 2023, 12:54
Компания Олега Чиркунова нашла покупателя на последний актив «Семьи»
Распределительный центр в Кондратово купит ООО «Фуд Трейд».
25 августа 2023, 08:38
Июль 2023
«Монетка» получит бывшие магазины сети «Семья» в Перми из-за поглощения «Лентой»
В компаниях сделку не комментируют.
27 июля 2023, 04:51
Июнь 2023
«Лента» получила предостережение от Роспотребнадзора за нарушение прав пермяка
21 июня 2023, 03:07
«Лента» закроет почти 20 неэффективных магазинов в Пермском крае. Список
15 июня 2023, 08:36

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