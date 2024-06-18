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Леруа мерлен

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2024
Магазины Leroy Merlin сменили название на Lemana Pro
18 июня, 08:07
На мороз из гипермаркета в Перми эвакуировались почти полтысячи человек
В здании сработала автоматическая система пожаротушения.
15 февраля, 15:30
Власти выдали разрешение на возведение строительного гипермаркета в микрорайоне Ива
16 января, 06:47
2023
В Перми вместо гипермаркета «Леруа Мерлен» построят магазин казанской сети
28 октября 2023, 06:11
2022
В Перми эвакуировали персонал и посетителей «Леруа Мерлен»
Магазин товаров для дома сети «Леруа Мерлен» сегодня вечером объявил о том, что персоналу и посетителям нужно покинуть здание.
23 октября 2022, 12:37

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