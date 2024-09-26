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Лес

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Сентябрь
С начала года из Прикамья в Китай вывезли более 150 тысяч кубометров леса
26 сентября, 04:28
Дмитрий Махонин передал новые автомобили лесопожарным подразделениям Прикамья
19 сентября, 12:52
На рубку поврежденных уссурийским полиграфом деревьев в Прикамье выделили 3,6 млн
17 сентября, 11:30
В Перми расширена на почти 21 тысячу га карантинная зона по уссурийскому полиграфу
11 сентября, 05:00
С начала навигации из Прикамья по воде по РФ вывезли более 62 тысяч кубометров леса
1 сентября, 11:40
Август
Четыре дня в лесу без еды и воды. В Прикамье нашли пропавшую пенсионерку
27 августа, 03:49
Руководитель Пермского лесопожарного центра привлечен к ответственности
19 августа, 14:52
Пермяк собрал в лесу 180 литров лисичек. И даже рассказал где
19 августа, 07:27
В Узбекистан из Пермского края с начала года вывезли почти 32 тысячи кубометров леса
13 августа, 08:27
В Прикамье грибник неделю выживал на болотной кочке в компании медведя
Хищник загнал мужчину на воду и ждал, пока он ослабнет.
8 августа, 12:01
На крики отозвался медведь. Заблудившуюся в лесу пермячку искали больше суток
6 августа, 08:45
Июль
Из Прикамья втрое вырос вывоз леса в другие регионы
29 июля, 15:37
В Прикамье 20 июля в лесу около деревни Черепаха заблудились два человека
21 июля, 09:51
В Прикамье 14 июля в лесу заблудились две пожилые женщины
15 июля, 04:57
Спецпроект
Как собирать грибы без вреда для жизни и здоровья. Советы пермского ученого
Где и как собирать грибы? И как отличить съедобные грибы от ядовитых.
Из Пермского края за полгода в Китай вывезли почти 82,5 тысячи кубометров леса
3 июля, 16:25
Чайковское предприятие оштрафовано за нарушение карантина по вредителям леса
3 июля, 04:56
Июнь
Из Прикамья на треть выросла поставка леса в другие регионы России
29 июня, 05:51
Видео. По улицам Перми и Чайковского разгуливали медведи
10 июня, 11:33
Май
Медведь, напугавший туристов, покинул Каменный город в Прикамье
15 мая, 08:20

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