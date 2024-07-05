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Лес рубят

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2024
В Барде силовики задержали еще одну группу «черных лесорубов»
У преступной группы изъято 15 единиц техники — лесовозы, трактор, мототехника и прицепы.
5 июля, 06:59
Из Прикамья остановлен вывоз почти 4 тысяч кубометров зараженной древесины
27 февраля, 13:36
«Черные» лесорубы срубили под Кишертью леса на более чем 124 миллиона рублей
При получении земельных участков в аренду один из организаторов вырубки обещал выращивать лекарственные растения.
12 января, 10:29
2023
Трое мужчин под Горнозаводском незаконно срубили 3 тысячи деревьев на 60 миллионов
20 октября 2023, 11:03
Неизвестные вырубили деревья в Закамском лесничестве. Возбуждено уголовное дело
4 октября 2023, 04:45
В Перми будут судить лесничего за получение взяток
15 июня 2023, 05:30
Лесничий из Добрянки осуждена за незаконную рубку леса на 3,4 миллиона рублей
Установлено, что заготовитель леса не знал о преступном намерении женщины.
21 января 2023, 05:32
2022
В Пермском крае сократился объем незаконных рубок леса
В Пермском крае значительно уменьшилось число случаев незаконной рубки лесов, сообщает Пермский филиал Рослесинфорга.
20 ноября 2022, 04:10
Жителя Октябрьского района отправили в колонию за нелегальную рубку леса
Решение суда еще не вступило в силу.
15 июня 2022, 11:28
2020
За незаконную рубку леса в Горнозаводском районе предприниматель осужден на 3 года лишения свободы
Ранее за получение взяток от директора компании «Уральский лес» участковый лесничий был приговорен к штрафу в 5, 5 млн рублей.
25 июня 2020, 10:10
Спецпроект
«Нам пришлось столкнуться с контрабандой русского леса». Китайского инвестора выгнали из Пермского края
Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению заявление российского партнера о несостоятельности компании «МУ СЭН».

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