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Леса

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Пермские турфирмы этой осенью впервые запустят ягодные туры
27 августа, 02:50
Кто такой уссурийский полиграф? Пермские эксперты рассказали о серийном убийце ёлок
19 августа, 11:58
Пермским лесам угрожает еще один пожиратель. Кто он?
Насекомое обитает на территории семи округов Пермского края.
8 августа, 06:20
В ПГНИУ решат проблему уничтожения лесов жуком-полиграфом
Ученые Пермского классического университета получили грант от Российского научного фонда.
15 июля, 11:05
В Прикамье ввели особый противопожарный режим
4 июля, 03:30
Стало известно, каких животных больше всего в лесах Пермского края
11 января, 11:35
2023
«Будем жить в пустыне». Уссурийский полиграф угрожает пихтовому лесу в Пермском крае
10 октября 2023, 04:36
2022
В Пермском крае вновь ограничено посещение лесов. На этот раз до 9 сентября
Речь идёт о лесах Октябрьского лесничества.
5 сентября 2022, 13:25

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