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Лесной пожар

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2024
Власти Пермского края ужесточили штрафы для нарушителей противопожарного режима
27 июля, 08:56
В МЧС предупредили пермяков о высокой пожарной опасности на этой неделе
15 июля, 13:13
В лесу на берегу Чусовой локализовали лесной пожар
6 июля, 07:36
Минприроды Прикамья закупит 18 беспилотников. Рассказываем, зачем
17 июня, 08:48
К тушению крупного лесного пожара в Пермском крае был привлечен пожарный поезд
27 мая, 04:14
В Перми сухая и ветреная погода. Жечь прошлогоднюю траву запрещено
29 апреля, 08:58
2023
Девять из десяти лесных пожаров в Пермском крае тушат в течение первых суток
В регионе до 10 сентября действует противопожарный режим.
30 августа 2023, 07:12
В Пермском крае продлили ограничения на посещение лесов из-за жаркой погоды
8 августа 2023, 02:43
Власти назвали причину крупного лесного пожара под Краснокамском
Огонь бушевал несколько дней.
2 августа 2023, 07:01
На крупном лесном пожаре в Краснокамске спасли испуганного ежа
Зверьку ничего не угрожает.
1 августа 2023, 10:33
Под Краснокамском локализован крупный лесной пожар, бушующий несколько дней
Огонь не распространился на населенные пункты.
1 августа 2023, 03:23
Горит третий день. Площадь пожара под Краснокамском увеличилась в 20 раз
Погибших или пострадавших сейчас нет.
31 июля 2023, 03:16
Искусственный интеллект будет предсказывать лесные пожары в Пермском крае
Систему планируется распространить и на другие регионы. В Пермском крае в тестовом режиме запустили функцию прогнозирования пожаров
21 июля 2023, 10:22
С начала лесопожарного сезона в Прикамье зарегистрирована почти сотня лесных пожаров
В регионе до 10 сентября установлен особый противопожарный режим.
20 июля 2023, 05:39
За 28 апреля 2023 года на территории Пермского края зарегистрировано 19 пожаров
На пожарах погибших и травмированных нет. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем.
29 апреля 2023, 09:11
В пермских городских лесах запретили пикники с шашлыками
21 апреля 2023, 07:54
В Прикамье зафиксированы первые восемь случаев возгорания травы
Горело на более чем 4 тыс. кв. метров.
5 апреля 2023, 05:40
2022
В Пермском крае зарегистрированы три новых лесных пожара
Главное управление МЧС по Пермскому краю напоминает, что в Пермском крае введен особый противопожарный режим.
31 июля 2022, 07:01

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