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Лесные пожары

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2024
В пермских лесах закончен противопожарный сезон
8 октября, 02:59
В Прикамье ввели особый противопожарный режим
4 июля, 03:30
Три округа Пермского края подвержены высокому риску возникновения пожаров
10 апреля, 06:11
2023
ФОТО. В Пермском крае за сезон произошли 75 лесных пожаров
Почти все они были ликвидированы в течение суток.
29 июня 2023, 12:27
2022
За прошедшие сутки сотрудники МЧС Пермского края выезжали на 12 пожаров и 9 ДТП
В Пермском крае продолжается жаркое - и в связи с этим пожароопасное - лето. Горят леса, дома, бани, мусор, сухая трава.
28 августа 2022, 04:23
За сутки пожарные Прикамья выезжали на тушение 15 пожаров, из них 2 лесных
За 19 августа 2022 года пожарные тушили бани, частные и многоквартирные дома, горящий автотранспорт и горящие леса.
20 августа 2022, 04:33
В Пермском крае произошло 18 пожаров
За прошедшие сутки пожарные Прикамья 18 раз выезжали на вызовы.
15 мая 2022, 04:48

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