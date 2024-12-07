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Летающий лыжник

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2024
Летающий лыжник Евгений Климов завоевал первую медаль в зимнем сезоне
7 декабря, 08:11
Летающий лыжник Евгений Климов стал лучшим на пятом этапе Кубка России в Чайковском
2 сентября, 08:18
Пермяк Евгений Климов стал чемпионом России по прыжкам на лыжах с трамплина
14 марта, 10:12
2023
Летающий лыжник Климов стал лучшим по итогам третьего дня Чемпионата России
Ранее спортсмен завоевал золото и серебро в мужских соревнованиях Чемпионата.
2 октября 2023, 12:33
Видео. Спортсмены из Прикамья вновь выиграли медали Чемпионата России в Сочи
29 сентября 2023, 12:08
Летающие лыжники из Пермского края завоевали золото и бронзу Чемпионата России
27 сентября 2023, 12:58

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