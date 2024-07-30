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Летний отдых

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2024
Роспотребнадзор выявил нарушения в десятках лагерей по Пермскому краю
30 июля, 13:01
2023
В Пермском крае только семь пляжей продолжают отвечать требованиям безопасности
4 августа 2023, 08:55
В Абхазии увеличивают сумму штрафа за неприличный внешний вид
8 июня 2023, 18:54
Базы отдыха в Перми: где провести летние выходные
6 июня 2023, 06:12
2022
Спрос на сотрудников детских лагерей вырос в 2,5 раза
По данным Службы исследований hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, сегодня в России доступны около полутора тысяч вакансий для сотрудников детских лагерей.
15 мая 2022, 04:05

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