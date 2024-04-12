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ЛГБТ

Движение признано экстремистским в России.

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Февраль
Пожаловались соседи. Пермячку оштрафовали за флаг ЛГБТ в окне
Девушка признала свою вину, но пояснила, что не придерживается экстремистских взглядов.
28 февраля, 09:05
Пермский общественник не добился конкретики о запрете ЛГБТ-движения через суд
10 февраля, 15:00
Январь
Пермяк Денис Галицкий судится из-за отсутствия подробностей о запрете движения ЛГБТ*
10 января, 09:16
Ноябрь 2023
Суд признал «движение ЛГБТ*» экстремистским в России
Судебный процесс был закрытым от слушателей и СМИ.
30 ноября 2023, 12:32
Сентябрь 2023
Роскомнадзор направил первые требования об удалении пропаганды ЛГБТ*
Информация должна быть удалена в течение суток.
2 сентября 2023, 05:24

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