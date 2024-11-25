Ликвидация

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Ноябрь
На пожаре в Перми 24 ноября погибла женщина
25 ноября, 05:38
Октябрь
На пожаре в Губахе пострадал человек
30 октября, 08:17
В Прикамье в деревне Мясниково на пожаре погиб мужчина
22 октября, 11:20
На пожаре в Барде пострадал человек
5 октября, 09:12
Сентябрь
В Перми произошел пожар на заводе «Камтэкс-Химпром»
30 сентября, 10:43
На пожаре в тепловом коллекторе в Березниках погиб мужчина
6 сентября, 10:47
Август
В Гремячинске на пожаре в психоневрологическом интернате спасены 16 человек
7 августа, 03:26
Июнь
Загорелась крыша. В Очере на пожаре погиб человек
14 июня, 08:13
В Перми на улице Бахаревской пожарные спасли от огня мужчину
13 июня, 07:25
Пермяку удалось спастись, выпрыгнув из окна горящего дома
10 июня, 06:40
Февраль
В Перми ликвидирован холдинг «Экс Авто» из-за непогашенного долга в 1,2 млрд рублей
20 февраля, 05:28
Мэрия Перми объяснила, зачем уничтожает технику Apple
13 февраля, 09:29

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