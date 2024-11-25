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Лишение свободы

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Ноябрь
Бывшему ректору педуниверситета суд вынес приговор и освободил от наказания
25 ноября, 07:56
Октябрь
Пермяка признали виновным за избиение знакомого
18 октября, 15:03
Бывшего пермского борца с коррупцией осудили за 24 преступления
3 октября, 02:53
Июль
УФСБ по Пермскому краю раскрыло ячейку международных террористов
31 июля, 07:04
В Прикамье осудили 65-летнего рецидивиста за попытку убийства
13 июля, 05:47
Июнь
В Добрянке супруге погибшего в ДТП водителя скутера выплачен один миллион рублей
Инцидент произошел в августе прошлого года.
24 июня, 07:30
Пермский краевой суд рассмотрел жалобу убийцы бездомного у мусорной площадки
24 июня, 06:17
Май
Пермячку отправили в колонию строгого режима за террористическую деятельность
14 мая, 09:04
Бывший пермский вице-премьер устроился на работу в колледж. Раньше его судили
6 мая, 14:14
Апрель
Пермский банкрот Габов объявлен в международный розыск и заочно арестован
13 апреля, 08:52
Февраль
В Прикамье осудили 23-летнего мужчину за кражу с банковского счета приятеля
13 февраля, 13:02
Январь
Экс-главе краевой федерации футбола Прикамья назначили условный срок за мошенничество
Общий нанесенный ущерб составил 2 миллиона рублей.
25 января, 09:27

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