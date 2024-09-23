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Ливень

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Сентябрь
Самым холодным днем месяца в Прикамье будет 23 сентября
23 сентября, 04:01
Август
Прикамье 28 августа окатят сильный ливень и крупный град
28 августа, 05:31
За 4 дня в Перми выпало больше половины месячной нормы осадков
18 августа, 10:19
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском крае
12 августа, 08:44
Внимание, гроза! Пермь ждут неблагоприятные погодные явления
11 августа, 09:03
Ливни и крупный град могут омрачить субботу жителей Пермского края
3 августа, 09:41
Июль
Берегите себя! Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском крае
31 июля, 05:54
Прикамье 26 и 27 июля накроют мощные ливни
26 июля, 07:33
Сегодня в Пермском крае будет сильная гроза. Что делать, если она вас застанет?
7 июля, 11:37
В Пермском крае ожидаются сильные грозы, ливень с градом
7 июля, 05:31
Июнь
Почему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты
24 июня, 11:44
В Пермский край нагрянут дожди и грозы
23 июня, 04:24
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение
21 июня, 10:45
Штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае
4 июня, 08:46

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