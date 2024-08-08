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Ливни

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2024
В Пермский край нахлынут сильные ливни и крупный град
Утром и днем 8 августа лучше воздержаться от прогулок и поездок.
8 августа 2024, 04:26
МЧС предупреждает. В Прикамье нагрянут ливни, град, грозы и сильные порывы ветра
В этот день стоит воздержаться от прогулок и поездок.
30 июля 2024, 09:17
Пермский край накроют туманы, ливни и грозы
МЧС предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях
23 июля 2024, 10:43
В воскресенье, 21 июля, на юге Прикамья ожидаются обильные дожди и грозы
Ливни наиболее вероятны на крайнем юге региона.
21 июля 2024, 06:19
Когда в Прикамье закончится аномальная жара? Отвечает метеоролог
В субботу в регионе пройдут локальные ливни с грозами.
14 июня 2024, 06:31
В Перми количество осадков в мае уже превысило месячную норму. Когда это кончится?
Дожди идут в Перми, на юге и на юго-востоке Пермского края. На севере региона вообще идут ливневые снега.
12 мая 2024, 05:26
В Вербное воскресенье Пермский край накроет волной ливней и гроз
Это связано с приближением московского циклона.
27 апреля 2024, 10:55
2012
Пермские дети продолжают отдыхать на Кубани
В районе Геленджика находятся еще две пермских группы в лагерях «Дружный» и «Нива», им ничто не угрожает, - пресс-служба администрации губернатора Пермского края.
9 июля 2012, 04:11
Меру ответственности чиновников Краснодарского края определит суд
Такое заявление сделал губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.
9 июля 2012, 03:52
Следователи подтвердили сброс воды из водохранилища на Кубани
Однако это не могло стать причиной наводнения, заявили в Следственном комитете РФ.
8 июля 2012, 12:08
В районе Геленджика остается еще 114 детей из Перми
По данным МЧС, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
8 июля 2012, 06:13
Пермские дети вернулись из Геленджика домой. Живыми и здоровыми
Самолет с детьми приземлился вчера в 23.10 в аэропорту Большое Савино. Через полчаса родители разобрали детей по домам.
8 июля 2012, 05:55
Заложниками ливней в Геленджике стали пермские дети
81 ребенок, отдыхавший в Геленджике, будет вывезен самолетом в Пермь.
7 июля 2012, 07:46
2011
11 и 12 июня в некоторых районах края возможны сильные дожди
В зоне риска находится, прежде всего, восточная часть региона.
11 июня 2011, 09:00

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