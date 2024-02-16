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Лиза алерт

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2024
Волонтеры ищут бритую налысо высокую пермячку, пропавшую в декабре
16 февраля, 08:33
Возможна потеря памяти. В Чусовом пропала пожилая женщина
10 февраля, 05:10
Внимание, розыск! 34-летний житель Березников пропал еще 23 декабря
Молодой человек из Березников пропал 23 декабря. Родственники и волонтеры просят сообщить любую информацию о его местонахождении.
3 января, 10:10
2023
Возможна потеря памяти. В Прикамье ищут безвозвратно ушедшую на прогулку пенсионерку
Женщине требуется медицинская помощь.
4 октября 2023, 07:57
Следователи проводят проверку по факту гибели 15-летнего подростка в Кизеле
Смерть мальчика не носит криминального характера
19 апреля 2023, 08:49
2022
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» запускает в Перми проект «Ночной патруль»
6 декабря 2022, 08:25

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