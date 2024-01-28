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Лизаалерт

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2024
Пропавший в Свердловской области подросток может находиться в Пермском крае
28 января, 11:36
2023
В Кудымкарском округе волонтеры ищут пропавшего в начале октября пожилого мужчину
Известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.
16 октября 2023, 08:18
Возможна потеря памяти. В Прикамье ищут безвозвратно ушедшую на прогулку пенсионерку
Женщине требуется медицинская помощь.
4 октября 2023, 07:57
Спецпроект
Пермские поисковики рассказали, как не заблудиться в лесу
Сезон «тихой охоты» за грибами продолжается. Поисковики дали рекомендации, как свести вероятность трагической случайности к минимуму.
2022
В Перми объявлен в розыск мужчина, который, возможно, потерял память
Родственники очень ищут его. Поисковики объявили сбор волонтеров и просят о помощи в поисках.
20 марта 2022, 09:11

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