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Логистический центр

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2024
Логистический центр Ozon в Прикамье заработает на следующей неделе
8 ноября, 04:45
Пермякам рассказали про спрос на каркасные дома
16 июля, 10:42
Сроки строительства логистического центра Wildberries в Прикамье могут перенести
29 мая, 04:39
Власти Прикамья объяснили появление больших ангаров на дороге Пермь — Усть-Качка
16 мая, 05:14
Пермский завод получил разрешение на строительство логистического центра
Здание будет размещено на территории предприятия. Также планируется установить подземные противопожарные резервуары, стоянки, КПП и площадки для сбора мусора.
14 января, 16:13
2023
Wildberries вложит в строительство логистического центра в Пермском районе 8,5 млрд
21 декабря 2023, 04:50
Слухи о строительстве под Пермью логистического центра Wildberries оказались правдой
30 ноября 2023, 11:17
Wildberries построит под Пермью логистический центр. Рассказываем где
30 октября 2023, 03:21

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