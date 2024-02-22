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Локомотивная

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2024
На улице Локомотивной в Перми изменится схема движения
Изменения будут проводиться в три этапа.
22 февраля 2024, 10:01
2023
В Перми снова ограничат движение по ул. Локомотивная
Эти меры вводят из-за реконструкции ул. Строителей.
23 августа 2023, 12:57
2011
Чиркунов хочет строить таунхаусы недалеко от центра Перми
Губернатор Пермского края рассказал о проектах нового строительства.
9 марта 2011, 11:01
2010
В Перми появятся новые таблички общественного транспорта
Информационные стенды нового образца появятся во всех концах города.
27 декабря 2010, 11:02
Чиркунов: никакого ощущения процесса управления
Губернатор Пермского края оценил качество уборки снега на улицах Перми.
7 декабря 2010, 05:27

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