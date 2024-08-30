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Лондон

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2024
В семи странах начались клинические испытания первой вакцины от рака легких
Первым пациентом экспериментальной терапии стал Януш Рац из Лондона.
30 августа 2024, 04:52
2016
В Лондоне сэр Элтон Джон сыграл на фортепиано для прохожих на вокзале
Это выступление стало частью промо-акции к выпуску музыкального альбома.
7 февраля 2016, 14:30
2013
В Лондоне, где накануне рухнул вертолет, сегодня загорелся поезд
ЧП привело к срыву расписания движения транспорта на железнодорожном вокзале.
17 января 2013, 10:45
2011
Волна погромов прокатилась по нескольким городам Англии
Полиция вывела на улицы Лондона для патрулирования дополнительно 1700 полицейских.
9 августа 2011, 04:07

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