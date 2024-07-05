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Лось

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2024
Минприроды Прикамья выставит иск виновному в гибели лося и медведя от удара током
5 июля, 03:12
В ДТП с лосем на трассе Нытва — Кудымкар пострадала девочка
Проводится проверка.
2 июля, 09:11
Видео. По улицам Перми и Чайковского разгуливали медведи
10 июня, 11:33
Фото. В Пермском крае в ДТП с лосем погиб пассажир «Лады Ларгуса»
30 апреля, 09:14
Пермяков удивил вышедший к автобусу лось, но он оказался не местным
Фото, которое якобы было сделано в Прикамье, не имеет отношения к региону.
19 февраля, 05:41
2023
На пермской трассе в ДТП с лосем погиб пассажир иномарки
Животное также скончалось на месте аварии.
17 сентября 2023, 11:01
2022
В минприроды поступило более 5 тыс. заявлений о выдаче разрешения на охоту на лося
С 15 сентября 2022 года в Пермском крае начинается охота на лося.
20 августа 2022, 07:47

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