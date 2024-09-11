properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Лошадь

Выбрать дату
2024
В пригороде Перми лошадей поили подозрительной водой
11 сентября 2024, 13:05
2015
В Перми около автобусной остановки родила лошадь
Животное заставляли работать до родов. Зоозащитники просят пермяков перестать финансировать жестокое обращение с животными.
29 апреля 2015, 06:52
В сети появилось видео с лошадью, сбившей трех женщин в центре Перми
Животное испугалось хлопка петарды, которую ему бросили под ноги, и понеслось.
13 января 2015, 04:48

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика