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Ложное минирование

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2024
Сообщения о готовящихся атаках на школы в Полазне оказались ложными
23 октября, 07:48
В Перми эвакуировали гимназию №33. На месте работают кинологи
8 апреля, 07:21
Директор школы в Перми раскритиковала полицию за плохую работу при минированиях
26 марта, 10:34
Власти прокомментировали сообщения о взрывчатке в ПГНИУ
11 марта, 02:39
Пермяку грозит пять лет колонии за сообщение о теракте на вокзале
6 марта, 04:09
«Ничего не понятно и тревожно». Вход в ПГНИУ оцепила Росгвардия
28 февраля, 16:31
Пермяк заявил о минировании люстры, чтобы ее быстрее отремонтировали
7 февраля, 03:25
В Перми неизвестные второй день подряд минируют школы
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
16 января, 08:53
В мэрии Перми и Минтербезе прокомментировали данные о взрывном устройстве в школе
15 января, 12:37
2023
Неизвестные сообщили о минировании школы и нескольких зданий в Пермском крае
22 ноября 2023, 04:03
Детский омбудсмен Прикамья высказалась о мальчике, который якобы минирует школу
7 ноября 2023, 11:02
Школы в Перми опять угрожали взорвать
6 сентября 2023, 11:13
Минтербез: в Прикамье проверяют сообщения о бомбах в школах
5 сентября 2023, 11:07
У вас 24 часа. Пермские школы и вузы получили письма о бомбах
5 сентября 2023, 09:13
Пермяк сообщил «Почте России» о взрывчатке в посылке из-за долгой доставки покупки
18 июля 2023, 04:06

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