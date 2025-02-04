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Ложный донос

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2025
Соликамец ложно обвинил супругу в краже денег
4 февраля, 15:07
2024
В Прикамье осудят 25-летнюю девушку за ложный донос о тяжком преступлении
16 сентября 2024, 12:15
Жительница Юсьвы ложно обвинила знакомого в грабеже
27 марта 2024, 09:38
2014
Жителя Прикамья осудили за ложный донос
С помощью обмана мужчина рассчитывал получить деньги по страховке.
4 октября 2014, 10:25

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