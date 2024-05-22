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Луганская народная республика

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2024
Депутата гордумы Плотникова хотят сделать почетным гражданином Перми
Звания «Почетный гражданин города Перми» также наградят Александра Алымова.
22 мая 2024, 06:33
Власти Чердынского района рассказали о гибели своего земляка
Мужчина погиб в ходе выполнения боевой задачи.
10 апреля 2024, 10:02
2022
Пермский край готов принять жителей Донецкой и Луганской народных республик
Готовность принять беженцев из Донбасса заявили в 26 регионах России, в том числе, в Прикамье.
20 февраля 2022, 10:18

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