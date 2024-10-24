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Лысьва

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Октябрь
Чиновница из Прикамья попалась на незаконном завышении работ по контракту
24 октября, 08:38
Прокуратура назвала причину крупного ЧП в Лысьве, оставившего тысячи людей без воды
17 октября, 11:07
Власти устранили ЧП на сетях в Лысьве и выложили фото со ржавым насосом
14 октября, 04:06
В Перми 20 октября пройдет забег на берегу Камы
13 октября, 09:55
Дмитрий Махонин взял под личный контроль ситуацию с коммунальным ЧП в Лысьве
12 октября, 09:18
Видео. В городе Лысьве Пермского края — крупное коммунальное ЧП
12 октября, 04:23
В Лысьве этой ночью выпал 15-сантиметровый слой снега
10 октября, 05:12
Сентябрь
«Кола бесплатная». Жители Лысьвы жалуются на ржавую воду из-под крана
28 сентября, 02:00
Администрация Соликамска не смогла оспорить передачу бомбоубежищ городу
2 сентября, 11:34
Август
Китайский производитель шпона придет в Пермский край до конца года
27 августа, 11:49
Пермяк собрал в лесу 180 литров лисичек. И даже рассказал где
19 августа, 07:27
В Перми осудили участников подпольного игрового клуба с доходом свыше 26 млн рублей
9 августа, 06:31
Июль
В Прикамье простятся с двумя погибшими на СВО из Лысьвы и Чердыни
22 июля, 03:46
В Прикамье уборщицу заподозрили в краже денег у подростка
Подросток из Лысьвы накопил на дорогой телефон, но потерял кошелек.
16 июля, 11:23
В ходе спецоперации погиб Сергей Лыжин из Лысьвы
16 июля, 03:32
На спецоперации погиб кавалер двух орденов Мужества из Прикамья Константин Благиных
3 июля, 03:03
Июнь
В отношении прикамского депутата, любящего отдых за чужой счет, возбуждено дело
Он поехал в семейный отпуск за деньги предприятия
28 июня, 11:39
В конкурсе «Миссис Россия» за победу поборются участницы из Лысьвы и Чайковского
5 июня, 11:16
Май
В Лысьве 16 мая состоится прощание с тремя погибшими в СВО земляками
16 мая, 03:38
Жительница Лысьвы потратила с карты знакомой солидную сумму
15 мая, 16:37

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