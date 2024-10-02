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Люк

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2024
В Перми за сентябрь похищено 33 металлических крышки люков
Лидером по количеству украденных крышек является Свердловский район.
2 октября 2024, 05:31
В Перми автомобиль чуть не провалился в открытый люк на проезжей части
По данному факту проводится проверка.
5 июня 2024, 07:54
В Перми ищут владельца люка, где провалился и травмировался житель города
После установления собственника, люк решено закрыть.
10 апреля 2024, 10:31
В мэрии Перми прокомментировали падение девочки в открытый люк
Правоохранительные органы проводят проверку.
12 февраля 2024, 07:17
2011
Падением трехлетнего пермяка в люк заинтересовался следственный комитет
По факту происшествия на бетонном пирсе набережной Камы проводится доследственная проверка.
19 августа 2011, 04:27
«Новогор» вспомнил о пермских люках
Компания призывает пермяков сообщать о случаях обнаружения открытых или неплотно закрытых люков.
6 апреля 2011, 09:46

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