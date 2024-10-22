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Магазин

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2024
В Перми в ТРК «Семья» откроют ещё один магазин сети modi
22 октября, 05:46
Открылся первый в Перми магазин китайского бренда TECNO
19 октября, 07:19
В Пермском крае задержали пьяного водителя со 106 неоплаченными штрафами
15 октября, 09:15
Фото. Купить дом царских времен в Ординском районе можно за 600 тысяч рублей
10 сентября, 06:53
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
26 августа, 06:57
В центре Перми на месте снесенного дома построят шестиэтажное здание
29 июля, 04:20
Первый в России магазин китайского бренда HEA открылся в Перми
6 июля, 11:25
В Перми запретили продажу алкоголя рядом с детским садом
30 мая, 03:45
В Прикамье полиция задержала 29-летнего налетчика с игрушечным пистолетом
27 мая, 10:53
Нытвенский суд оштрафовал распространителя контрафактных сигарет на 100 тысяч рублей
Полицейскими была изъята нелегальная продукция на сумму в 113 тыс. рублей.
25 мая, 10:30
В Чердыни будет отреставрирован древнейший в Прикамье монастырь
19 апреля, 10:34
В Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублей
Площадь земельного участка — 21 сотка.
12 апреля, 12:21
Пермь и Уфа станут первыми в РФ городами, где появятся магазины китайского бренда HEA
11 апреля, 11:56
Видео. В Александровске горит двухэтажное здание с «Пятерочкой» и «Fix Price»
Информация о пострадавших уточняется.
12 марта, 06:59
На одной из центральных улиц Перми сегодня горел магазин «Магнит»
Причины пожара выясняются.
7 февраля, 12:32
В Перми до конца января откроется магазин Lamoda Sport
12 января, 08:54
Пермские магазины «Лакшми» объединились с конкурентами из сети «Живой выбор»
Теперь магазины обоих брендов будут работать под одним названием.
11 января, 05:34
2023
В Перми выставили на продажу участок, где хотели построить гипермаркет Castorama
Информация о возведении второго гипермаркета сети впервые появилась еще в 2010 году, но проект так и не был реализован.
15 сентября 2023, 05:49
За месяц на месте магазинов сети «Семья» в Пермском крае открылись восемь «Монеток»
28 августа 2023, 04:29
В центре Перми продают помещение магазина «ВкусВилл». Теперь он закроется?
Магазин открылся на Компросе летом 2021 года.
23 августа 2023, 07:33

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