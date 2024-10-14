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Магазины

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2024
«ВкусВилл» откроет в Перми кафе-пекарню
14 октября, 10:22
Nestle планирует возобновить производство шоколада KitKat в Перми
23 июля, 05:53
В Пермь зашла федеральная сеть зоотоваров «Зоозавр»
22 мая, 06:50
Потратили 15 миллионов рублей. В Перми активно скупают блузки
6 мая, 03:13
В Перми началась реконструкция исторического здания Усадьбы И. И. Косовских
26 апреля, 08:07
Зачем в магазинах просят оплатить покупки по QR-коду? Объяснение
11 апреля, 09:43
Минстрой Прикамья перенес срок торгов по комплексному развитию микрорайона ДКЖ
11 марта, 04:54
Магазин турецкой мультибрендовой сети SuperStep откроется в Перми
Магазин начнет работу в конце первого квартала 2024 года.
16 января, 03:34
Еще в одном пермском ТЦ откроется спортивно-развлекательный центр для детей
10 января, 07:08
2023
В Прикамье предприятие изготовило почти сто килограмм балыка из неизвестного сырья
30 ноября 2023, 07:36
Федеральный ритейлер «Лента» купил екатеринбургскую «Монетку». Что будет с магазинами
17 октября 2023, 07:28
В пермских магазинах продавались мясные и рыбные продукты неизвестного происхождения
6 октября 2023, 16:15
Открылся второй в Перми магазин турецкой одежды LC Waikiki
Первый магазин зарубежной сети появился в ТРК «СпешиLove» в середине лета.
1 сентября 2023, 08:09

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