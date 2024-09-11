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Магистраль

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2024
Третий этап строительства улицы Строителей завершат уже в этом году
По госконтракту, работы должны завершиться только в следующем году.
11 сентября 2024, 11:44
2014
Строительство скоростной ж/д магистрали Москва-Екатеринбург отложили
Теперь пермяки еще долго не смогут доехать на поезде до Москвы за 8 часов.
17 января 2014, 06:31
2010
Движение по обходу Полазны будет открыто в октябре
Дорожники завершают строительство очередного участка магистрали «Север-Юг».
5 октября 2010, 12:45

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