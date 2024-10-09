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Махонин

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Октябрь
Дмитрий Махонин представил результаты сотрудничества с ПАО «Газпром»
9 октября, 12:58
Дмитрий Махонин поручил проверить чиновников после пожара на нефтебазе в Осенцах
7 октября, 12:44
Сентябрь
Только три городских округа может остаться в Пермском крае
30 сентября, 07:39
Умер известный советский и российский ученый, политик, общественник Евгений Сапиро
21 сентября, 07:39
Август
Эдуард Соснин рассказал Дмитрию Махонину о сделанном за год на посту мэра
29 августа, 06:03
Владельцам квартир, разрушенных взрывом газа в Кизеле, выплатят по 15 тысяч рублей
27 августа, 12:14
Прокуратура инициировала проверку по факту взрыва в жилом доме в Кизеле
22 августа, 07:43
В Октябрьском округе восстановят дороги, примыкающие к скоростной трассе М-12
Дмитрий Махонин проинспектировал социальные и дорожные объекты муниципалитета.
1 августа, 09:20
Июль
В Перми осталось четыре долгостроя. История с обманутыми дольщиками почти завершена
7 июля, 05:51
Июнь
Дмитрий Махонин обсудил с и. о. главы Соликамского округа приоритетные задачи
Александр Русанов приступил к новым обязанностям на днях.
26 июня, 14:35
Компании, поддерживающие профобразование Прикамья, получат налоговую льготу
Соответствующий законопроект внес в региональное Заксобрание губернатор Дмитрий Махонин.
7 июня, 11:19
«Подстава губернатору от коллег»: «Счастье жить» не получило грант из краевого фонда
4 июня, 10:12
Май
В состав российской делегации в ходе визита в Узбекистан вошел Дмитрий Махонин
Он примет участие в работе сессии Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.
23 мая, 15:29
Дмитрий Махонин премировал сотрудницу ФСИН, потерявшую в ходе парада туфлю
20 мая, 12:11
Дмитрий Махонин: «Стратегия СЭР определяет ключевые направления развития региона»
17 мая, 14:18
В открытии нового музея связи в Перми приняли участие губернатор и ветераны отрасли
В экспозиции музея — раритетные устройства связи и уникальные документы.
16 мая, 13:12
Видео. «Негде переодеваться и греться!» Родители детей-лыжников просят губернатора о помощи
12 мая, 04:28
Апрель
Мошенники научились говорить голосом губернатора Пермского края
12 апреля, 07:47
Февраль
В Перми ожидается визит спикера парламента ДНР и доверенного лица Путина Артема Жогу
18 февраля, 04:32
Январь
В этом году капитальный ремонт начнется в 12 школах Прикамья
За прошлый год в регионе возведено 11 новых школ.
31 января, 14:07

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