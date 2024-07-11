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Макдоналдс

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2024
В Свердловском районе Перми построят торговый центр
Разрешение на строительство действует до сентября 2025 года.
11 июля 2024, 10:46
2015
Открытие «Макдоналдс» в ТРК «Семья» запланировано на 13 ноября
4 ноября 2015, 07:54
«McDonald’s» выкупил в Перми участок на улице Солдатова
Площадь участка составляет 1,8 тыс. кв. м.
7 июля 2015, 05:22
Декстроза и пирофосфат: «Макдональдс» раскрыл секрет натурального вкуса картошки-фри
На такой шаг представители широко известной сети решились, чтобы развеять слухи о ненатуральности продукта.
23 января 2015, 04:31
2014
Первый в России McDonald`s возобновил работу
19 ноября 2014, 14:20
«McDonald`s» планирует открыть еще три ресторана в Перми
1 октября 2014, 11:53
2011
Второй «Макдоналдс» в Перми откроется 30 или 31 декабря
Компания прилагает все усилия для того, чтобы McDonald's у ТРК «Столица» принял первых посетителей до Нового года.
28 декабря 2011, 06:24
«McDonald's»: первый день работы ресторана в Перми прошел очень успешно
По словам регионального директора по развитию «McDonald's» Владимира Курдина, первое в Перми заведение всемирно известной сети имеет все шансы стать лучшим из открытых компанией в 2011 году.
28 декабря 2011, 05:03
Предварительная дата открытия McDonald's в Перми — 27 декабря
Названная дата может быть изменена, отмечают в компании.
20 декабря 2011, 12:19
В ЦУМе могут поселиться «Бюрократ», «Л’Этуаль», Adidas и Ostin
В связи с открытием фаст-фуда McDonald’s, на первом этаже центрального универмага мелких арендаторов сменят крупные.
28 сентября 2011, 09:26
2010
Обзор недели: пища съедобная и не очень
Properm.ru вспоминает самые яркие, по версии редакции, события Перми, произошедшие за неделю.
10 сентября 2010, 12:18
Елена Жданова: Договор с McDonalds пока не подписан
УК «ЭКС» ведет переговоры с крупнейшей в мире сетью быстрого питания.
27 августа 2010, 04:53

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