properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Мальчик

Выбрать дату
Сентябрь 2024
В Перми из окна десятого этажа выпал четырёхлетний мальчик
Ребенок скончался на месте происшествия.
10 сентября 2024, 13:38
Июль 2024
В Прикамье семилетний мальчик попал в больницу после нападения бульдога
Собаку выгуливали без намордника и поводка.
8 июля 2024, 10:53
Январь 2024
Возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка в Березниках
Возбудить дело поручал глава СКР Александр Бастрыкин.
30 января 2024, 08:28
На улицах Кондратово в мороз почти раздетого мальчика подгоняли и пинали сверстники
На данный момент проводится проверка.
17 января 2024, 12:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика