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Малые реки перми

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2023
В малых реках Перми обнаружили моющие средства и грязь
Природоохранная прокуратура провела рейд вместе с экоактивистами.
10 ноября 2023, 03:46
Началось благоустройство долины Егошихи в районе Средней дамбы. Что там будет
Параллельно идут работы на других участках Егошихи.
8 августа 2023, 02:35
Чиновники выделили 305 миллионов рублей для благоустройства долины реки Данилихи
3 августа 2023, 10:54
2022
В Перми пройдет арт-резиденция на реке Гусянке
Мероприятие будет проходить с 21 по 27 ноября в музее PERMM и общественном центре «Владимирский».
20 ноября 2022, 04:37
2018
Рядом с Данилихой сбрасывают грунт и строительный мусор. Виноватых чиновники найти не могут
26 декабря 2018, 08:10
2013
В Перми вырубят 3 га леса под парковку для торгового центра
Муниципальная перехватывающая парковка будет построена в Камской долине на улице Спешилова.
11 октября 2013, 06:49

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