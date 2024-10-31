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Малый бизнес

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2024
Спецпроект
Зарплата, «дающая рука» и демография — факторы, которые могут «урезать» казну Перми
В Пермскую городскую думу внесен проект муниципального бюджета на ближайшую трехлетку.
Жители Перми выбрали лучший бизнес города
В Перми подвели итоги Народной премии 59.RU.
19 июня, 08:21
Путин поручил ввести налоговую амнистию для некрупных компаний
29 февраля, 10:58
Россельхознадзор оштрафовал пермского предпринимателя за просроченные рыбу и креветки
26 января, 10:50
2023
На что пермские бизнесмены чаще всего жаловались в 2023 году
14 декабря 2023, 05:53
Консервация «Дачи Мешкова» обойдется Перми почти в три миллиона рублей
12 декабря 2023, 12:00
Спецпроект
Передел в похоронном бизнесе Перми продолжается. Выдавливают малых предпринимателей
В Перми около кладбищ могут исчезнуть нестационарные торговые точки по продаже ритуальной атрибутики и памятников. Предпринимателей уже предупредили, что им придется закрываться.
Магазин посуды из стеклянных бутылок открылся в Перми
Проект «Саня Хоум» придумал преподаватель ПГГПУ Александр Селезнев.
15 августа 2023, 06:21
В Перми в историческом здании откроется пиццерия «Сицилийцы»
Развитием проекта занимается команда заведения MEDUZA Seafood&Wine.
14 июля 2023, 06:45
2022
Спецпроект
Власти Перми перепутали НТО и НАТО? Городским киоскам снова объявлена война
Сразу после Нового года, с первых дней января, начнется кульминация противостояния городских властей с владельцами нестационарных торговых объектов (НТО). Власти Перми намерены снести 200 киосков и павильонов из 340 на муниципальной земле, а также более 400 из 600 на частных территориях. Что происходит, разбирался журналист Properm.ru.
Спецпроект
«Все плохое, что могло быть, уже произошло». Почему мобилизация смертельна для пермских предпринимателей
После объявления частичной мобилизации власти практически сразу начали говорить об отсрочке для IT-специалистов, однако про остальные категории практически забыли. Малый и средний бизнес подвержены несоразмерно большому риску — если владельцев мобилизуют, то им придется полностью выйти из управления бизнесом. Рассказываем, с какими еще сложностями сталкивается пермские предприниматели на фоне мобилизации и нестабильной из-за санкций экономики.
2019
Спецпроект
«Мы голосуем за вас. Зачем издеваетесь?» Пермяков вынудили торговать на газетках, бегать от администрации
По всей Перми раскинулись стихийные торговые развалы. Это одно из последствий борьбы властей города и края с нестационарными торговыми объектами — ларьками и киосками. «Ночь длинных ковшей» растянулась на год. Красивее и счастливее город не стал.

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