Малый бизнес

Спецпроект

«Все плохое, что могло быть, уже произошло». Почему мобилизация смертельна для пермских предпринимателей

После объявления частичной мобилизации власти практически сразу начали говорить об отсрочке для IT-специалистов, однако про остальные категории практически забыли. Малый и средний бизнес подвержены несоразмерно большому риску — если владельцев мобилизуют, то им придется полностью выйти из управления бизнесом. Рассказываем, с какими еще сложностями сталкивается пермские предприниматели на фоне мобилизации и нестабильной из-за санкций экономики.