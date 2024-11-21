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Марат гельман

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2024
В пермском музее прошли обыски по делу его основателя, признанного террористом
21 ноября 2024, 09:28
Один из идеологов «пермской культурной революции» признан террористом
14 ноября 2024, 14:03
2014
Марат Гельман переезжает в Черногорию из-за войны
Свое решение галерист объяснил нежеланием быть на стороне «путинской власти» или «мирового сообщества».
8 декабря 2014, 07:26
Директор музея PERMM ушла в декретный отпуск
Временно исполнять обязанности Елены Петровой будет Татьяна Лузина.
4 апреля 2014, 09:58
2013
«Газета.ru»: «Культурная революция завершилась смачным поражением»
С отъездом Марата Гельмана в Пермь на выставки и фестивали перестали ездить корреспонденты федеральных СМИ.
27 декабря 2013, 10:50
2011
Николай Новичков возглавил «Культурный альянс»
Николай Новичков и Марат Гельман встретились с Дмитрием Медведевым и заручились его поддержкой в отношении «альянса».
16 октября 2011, 05:24
Николай Новичков получил предложение возглавить «Культурный альянс»
Об этом пермский министр культуры сообщил в своем блоге вчера, 4 октября.
5 октября 2011, 05:49
2010
Марат Гельман: вокзалы созданы для того, чтобы быть музеями
За неделю до открытия «Музея пермских древностей» Пермь-I открыла свои двери для журналистов.
16 августа 2010, 08:36
В Пермь приедет знаменитый голландский художник
Флорентин Хофман расскажет о своих паблик-арт проектах.
15 июля 2010, 07:28

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