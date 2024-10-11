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Мария алехина

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Фонтаны и садовые гномы. В Пермском крае выбрали самую уютную колонию
Конкурс проводился с апреля по сентябрь.
11 октября 2024, 10:40
2013
СМИ: Мария Алехина вышла на свободу
Участницы скандально известной панк-группы Pussy Riot попали под президентскую амнистию.
23 декабря 2013, 06:12
Священнослужитель вступился за Марию Алехину
Протоиерей Алексей Уминский, настоятель одного из храмов Москвы попросил суд освободить Алехину.
22 мая 2013, 05:02
Пермский краевой суд отказал Алехиной в отсрочке наказания
Тем самым суд подтвердил обоснованность решения березниковского суда.
4 марта 2013, 10:25
Пермский краевой суд рассмотрит дело Алехиной
Участница скандально известной группы Pussy Riot попытается обжаловать в Перми решение Березниковского суда.
4 марта 2013, 03:27

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