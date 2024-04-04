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Маршрутки

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2024
Перевозчики пермских маршруток повысили цены на проезд
4 апреля 2024, 03:37
2014
В схеме общественного транспорта Перми не останется места «маршруткам»
«Транспортная» рабочая группа Пермской городской думы предлагает раз и навсегда решить проблему маршрутных такси.
16 января 2014, 04:52
2012
Депутаты отложили возможное «убийство» пермских маршруток
Вопрос о принятии новых правил перевозки пассажиров «Газелями» будет рассмотрен Пермской городской думой в августе. УФАС решило не вмешиваться в процесс.
2 июля 2012, 10:58

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