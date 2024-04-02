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Маршрутная сеть

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2024
В Перми ищут перевозчика компенсационного маршрута №72 «Планета-ЦУМ»
Маршрут обещают запустить в мае, вместо отменённого трамвая
2 апреля 2024, 13:54
2015
Администрация Перми заплатит 950 тысяч за моделирование дорожного движения
После моделирования 39 вариантов на 15 объектах улично-дорожной сети исполнитель должен будет подготовить заключение по выбору оптимального варианта организации дорожного движения для каждого транспортного объекта.
21 октября 2015, 07:02
2014
В Перми планируется сократить количество автобусов
По мнению экспертов, в городе следует сократить дублирующие маршруты с учетом трамвайной и троллейбусной сети.
8 октября 2014, 11:57
В Перми с 21 апреля появится новый маршрут
По просьбам жителей маршрут №27т «э» будет продлен. Теперь его конечной остановкой станет «Микрорайон Центральная усадьба». Первые три месяца маршрут будет работать в экспериментальном порядке
16 апреля 2014, 07:00
2013
Новую схему общественного транспорта Перми представят в августе
Депутаты окончательно поддержали решение создать в городе сеть транспортно-пересадочных узлов.
23 апреля 2013, 08:36
Депутаты дали добро. Маршруты пермского транспорта станут короче
Администрация Перми полагает, что сокращение продолжительности маршрута улучшит качество перевозок. Депутаты гордумы Перми с этим согласились.
17 апреля 2013, 10:00

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