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Маршруты

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2024
В Перми в «Ночь города» продлят работу общественного транспорта
22 августа, 10:48
В Красновишерске повысили цену на проезд в общественном транспорте
2 августа, 09:47
Власти Перми ищут перевозчиков на три автобусных маршрута
1 августа, 05:54
Цены на туристические сплавы поднялись на 15-20%. Почему?
19 июля, 06:09
В Перми перекроют движение на пересечении улиц Мира и Советской Армии
19 июля, 03:03
С 3 мая в Перми на автобусных маршрутах №61 и №81 появятся новые остановки
2 мая, 09:53
В Перми вносятся изменения в работу двух автобусных маршрутов
15 марта, 12:40
Не останавливаются! Жители Прикамья жалуются на водителей междугородных автобусов
19 января, 08:00
В Перми хотят расширить список маршрутов, на которых появятся автобусы-«гармошки»
10 января, 06:37
Общественный транспорт Перми перевез в 2023 году более 230 млн пассажиров
3 января, 06:35
2023
В выходные изменится схема движения автобусов в одном из пермских микрорайонов
22 декабря 2023, 12:47
Власти Перми расторгнут договор с перевозчиком «Дизель» из-за срывов расписания
Одна из причин многочисленных нарушений — нехватка водителей.
13 ноября 2023, 03:05
Ряд маршрутов общественного транспорта Перми продлят
10 ноября 2023, 10:48
В Перми изменятся маршруты трёх городских автобусов
27 октября 2023, 10:49
2022
Отслеживание автобусов в Перми онлайн
Лучшие приложения, позволяющие узнать, где едет автобус или другой общественный транспорт на карте города онлайн, с возможностью уточнять время, строить маршруты. Подробнее на properm.
11 мая 2022, 15:20

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