properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Машина

Выбрать дату
2024
Фото. В Перми на перекрестке улиц Сибирской и Ленина столкнулись трамвай и машина
21 июня 2024, 06:19
В Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублей
Площадь земельного участка — 21 сотка.
12 апреля 2024, 12:21
Следователи Прикамья начали проверку факта обстрела машины с подростками
Служебное оружие было применено сотрудниками правоохранительных органов в соответствии с законом «О полиции».
20 февраля 2024, 13:22
2023
Житель Пермского края заплатит 100 тысяч рублей за избиение полицейского
20 декабря 2023, 06:16
После жалоб пассажиров на холод в салоне в Прикамье проверят автобусный маршрут
Жители Фролов жалуются также на забитые салоны междугороднего рейса.
19 декабря 2023, 12:41
2013
Очередная «автопотеряшка». Теперь уже на городском пляже Перми
Пермяки шутят, что машину штормом выбросило на берег.
30 сентября 2013, 03:51
В Перми разыскивается угонщик иномарки
Общий ущерб от действий преступника составил более миллиона рублей.
2 марта 2013, 06:01
В Краснокамском районе задержали уличного гонщика
Машина под его управлением долго двигалась с явным превышением скорости.
24 февраля 2013, 08:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика