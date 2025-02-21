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Массовая драка

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2025
Следователи проводят проверку из-за избитого школьника в Перми
21 февраля, 10:10
Полиция разбирается с подростковой дракой в Перми
21 февраля, 03:57
2024
В Перми на 40 минут из-за массовой драки задержан поезд «Москва-Абакан»
Дебоширов-зачинщиков сняли с поезда.
19 июня 2024, 06:26
Видео. В Перми на улице Ленина произошла массовая драка
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
17 мая 2024, 08:15
2015
Пермский краевой суд начал рассмотрение дела о массовых беспорядках у ЦКР
На скамье подсудимых - 25-летний пермяк, который собрал группу молодых людей для погрома 12 января 2014 года.
26 января 2015, 12:01
2014
Полиция: порядка 40% участников массовой драки в Перми - несовершеннолетние
По факту избиения двух иностранных граждан возбуждено уголовное дело.
13 января 2014, 13:11
2012
В центре Перми водитель BMW ранил прохожего из пистолета
Ссора незнакомых молодых людей закончилась стрельбой и возбуждением уголовного дела.
14 ноября 2012, 04:54
В Перми была пресечена массовая драка
Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка по факту произошедшего.
11 ноября 2012, 07:35
В Перми произошла массовая драка
Причиной инцидента стал конфликт из-за девушки.
5 ноября 2012, 11:26
В Перми разгорелся межэтнический конфликт. Задержаны 20 таджиков и армян
Сегодня, 8 августа, на ул. Васильева, 33 группа тажиков и армян устроили массовую драку с применением подручных средств и травматического оружия. Есть пострадавшие.
8 августа 2012, 05:48
Привет, 90-е: В Перми участники ДТП вместо ГИБДД вызвали «братву»
Два водителя решили в массовой драке выяснить, кто из них прав.
30 июня 2012, 09:22
В Перми произошла массовая потасовка фанатов «Амкара» с дагестанцами
Решив посмотреть матч «Анжи» - ЦСКА, молодой человек поссорился в баре с фанатами, после чего позвал на подмогу своих земляков.
9 апреля 2012, 06:14
2011
Мужчина, устроивший поножовщину в Кудымкаре, найден в Казахстане
В Алма-Ате задержан гражданин Азербайджана, объявленный в розыск после массовой драки в кафе города Кудымкар, где были ранены несколько человек, включая полицейского.
6 июня 2011, 12:12

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