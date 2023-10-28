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Массовое отравление

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Октябрь 2023
Глава Прикамья поручил усилить надзор за организацией питания после ЧП на фестивале
28 октября 2023, 08:39
Роспотребнадзор: Юных циркачей заразили сотрудники кафе «Сказка»
27 октября 2023, 08:31
Еще один ребенок попал в больницу после отравления на цирковом фестивале в Перми
27 октября 2023, 06:01
В Перми после отравления людей отменен Гала-концерт Всероссийского циркового конкурса
О случаях отравления стало известно сегодня утром.
26 октября 2023, 07:25
В Минздраве прокомментировали отравление участников циркового фестиваля в Перми
Проверка должна выяснить, что стало причиной инцидента.
26 октября 2023, 05:28
Июнь 2023
В Прикамье девушка-подросток отравилась «слабоалкоголкой». Но это не «Мистер Сидр»
21 июня 2023, 10:35

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