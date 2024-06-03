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Материнский капитал

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Июнь
В 2024 году четыре тысячи пермских семей получили сертификаты на маткапитал
3 июня, 03:36
Май
В Минтруда России напомнили, как оплатить детский сад с помощью материнского капитала
27 мая, 07:58
Апрель
Жительница Юсьвы провела махинацию со средствами материнского капитала
12 апреля, 08:50
Февраль
Владимир Путин раздал россиянам триллионы рублей. Кто их получит
Льготы смогут получить многодетные семьи, молодые специалисты и участники СВО.
29 февраля, 11:58
Ноябрь 2023
Депутат Госдумы рассказала, когда материнский капитал в России вырастет до миллиона
Ближайшее повышение маткапитала ожидается 1 февраля 2024 года.
15 ноября 2023, 08:47
Сентябрь 2023
Пермячка незаконно получила материнский капитал на несуществующего ребенка
19 сентября 2023, 03:39

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