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В мае 2024 года в Прикамье выросло количество браков
10 июня, 02:38
Май
Восьмое за май арктическое вторжение нагрянет в Прикамье с Канадского архипелага
28 мая, 03:29
В мэрии рассказали, какие районы Перми обработаны от клещей
7 мая, 12:50
Апрель
Пермякам запретят покупать алкоголь из-за праздника
22 апреля, 08:56
МЧС рассказало, какое лето будет в Прикамье в 2024 году
9 апреля, 12:06
Март
В МЧС Прикамья рассказали, когда можно будет увидеть сброс воды с КамГЭС этой весной
19 марта, 04:36

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