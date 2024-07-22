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Майнинг

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2024
Под Пермью майнер-нелегал похитил электроэнергии на несколько миллионов рублей
Ферма состояла из более чем 150 майнинговых устройств.
22 июля, 13:44
Пермяк заплатит за кражу электричества для майнинга более 2,5 миллионов рублей
9 июля, 09:03
Пермяк украл майнинг ферму за 400 тысяч рублей из сарая
Мужчина вернул оборудование хозяину, но он все равно попадет в колонию.
3 февраля, 11:30
2023
Энергетики и полицейские в Пермском округе выявили майнера, похищавшего электричество
19 декабря 2023, 15:40
Спецпроект
Криптобизнес на проводах. Как майнеры воруют электроэнергию в Прикамье
И как с ними борются энергетики и не одобряют финансисты.
2022
Пермяк хотел майнить криптовалюту за счет жильцов многоквартирного дома
Мужчина перевел одному из руководителей управляющей компании деньги за возможность поставить майнинговую ферму в подвале жилого дома.
4 апреля 2022, 14:50

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