properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Майские праздники

Выбрать дату
2024
Стало известно, как пермяки будут отдыхать в 2025 году
Грядущие новогодние праздники продлятся 11 дней.
25 июля 2024, 12:40
У городских кладбищ Перми в майские праздники появятся дополнительные остановки
Кроме того, будут выведены дополнительные автобусы.
7 мая 2024, 14:08
В Пермском крае 30 апреля начал действовать особый противопожарный режим
В ГУ МЧС рассказали пермякам о правилах пожарной безопасности в период майских праздников.
30 апреля 2024, 11:35
Стало известно, что нельзя будет делать в майские праздники
Во время майских праздников в Черняевском лесу будет организована охрана.
27 апреля 2024, 12:35
В Соцфонде рассказали, когда в мае выплатят пенсии и детские пособия
Досрочная выплата мер поддержки в апреле не предусмотрена.
17 апреля 2024, 05:12
2013
Треть россиян провели майские праздники дома
Уже завтра, 13 мая, в стране начинается стандартная рабочая неделя.
12 мая 2013, 06:30
Минтруд поддержал длинные майские выходные
В ведомстве считают, что праздники себя оправдывают.
11 мая 2013, 05:08
2012
Путин решил урезать новогодние каникулы в 2013 году
Оставшиеся дни перенесут на майские праздники.
10 марта 2012, 06:45

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика